Prorrogada la contratación de emergencia de 230 buses para el servicio alternativo a Rodalies

Viajeros esperan para coger un bus en la Estación de Fabra i Puig en Barcelona. - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha prorrogado la contratación de emergencia de 230 buses para poder realizar el servicio alternativo por carretera ante los problemas de la red de Rodalies, informa la Generalitat en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

La medida comporta un gasto de 7,07 millones de euros y tiene el objetivo de "garantizar la movilidad de los usuarios ante las incidencias que afectan al servicio de Rodalies".

El Govern ha señalado que el dispositivo prevé la posibilidad de redistribuir los vehículos en función de la demanda real y las necesidades de cada territorio.