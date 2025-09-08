Protecció Civil emite un aviso por tiempo violento en el Baix Ebre y Montsià (Tarragona)

Archivo - Zona inundada por las lluvias, a 4 de noviembre de 2024, en Castelldefels, Barcelona, Cataluña (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha emitido sobre las 18.20 horas de este lunes un aviso por tiempo violento en las comarcas del Baix Ebre y Montsià (Tarragona), donde está activado el plan Inuncat ante la previsión de lluvias intensas con posibilidad de superar los 40 l/m2 en 30 minutos en diversos puntos de las comarcas.

Según informa en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, el aviso está activado para las próximas horas y en el caso de Montsià el peligro es máximo, por lo que hay posibilidad de que caiga granizo y se produzcan fuertes rachas de viento y tornados.

Por otro lado, la acumulación de lluvias también puede afectar a comarcas del litoral y prelitoral del Camp de Tarragona --Tarragonès, Alt Camp, Baix Camp y Baix Penedès-- y es posible que la previsión se extienda a otras comarcas centrales y de la mitad norte de Catalunya durante la tarde y noche.

En cuanto a este martes, la previsión sigue indicando que se pueden superar los 40 l/m2 en 30 minutos en el litoral y el prelitoral central, y se pueden superar los 20 l/m2 en comarcas de la Catalunya Central y del Pirineo y Prepirineo.

Ante esta situación, Protecció Civil pide extremar las precauciones en la movilidad y en actividades en el exterior, así como evitar el acceso a ríos y zonas inundables.