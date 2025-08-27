Protecció Civil pide precaución por previsión de más intensidad de lluvia este jueves en Catalunya

Archivo - Varias personas con paraguas, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Se mantiene la previsión de lluvias más intensas en la mitad noroeste de Catalunya

BARCELONA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat mantiene la alerta del Pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya (Inuncat) y ha pedido extremar la prudencia ante las previsiones de más intensidad y acumulación de lluvia de cara a este jueves en Catalunya.

Según informa en un comunicado este miércoles, esta misma mañana se ha celebrado una reunión del comité técnico del plan Inuncat donde todos los organismos implicados han compartido las previsiones y las actuaciones necesarias para "minimizar las afectaciones".

El Servei Meterològic de Catalunya ha informado de que para este miércoles se mantiene la previsión de chubascos que pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos en la mitad noroeste de Catalunya, especialmente en comarcas del Pirineo y Prepirineo de Lleida y en las comarcas de Lleida.

Además, este jueves se incrementa la posibilidad de superar este umbral de riesgo sobre todo en el litoral y prelitoral central y norte, e "incluso" se podrían acumular más de 100 litros por metro cuadrado en 24 horas.

Por otro lado, hasta el momento ni el teléfono de emergencias 112 ni los Bombers de la Generalitat han recibido ninguna incidencia relacionada con el episodio de lluvias.

INCREMENTO DE LA VIGILANCIA

Con la alerta del plan Inuncat los efectivos del cuerpo de Agents Rural incrementan la vigilancia (patrullaje preventivo) e intensifican las actuaciones de control y señalización de pasos impracticable y zonas inundables cercanas a ríos, rieras y barrancos, y en caso necesario impiden el tráfico de vehículos.

También controlan la situación de las pistas forestales o carreteras cortadas, núcleos o masías aisladas e intensifican la vigilancia de incendios producidos por rayos de las tormentas eléctricas.