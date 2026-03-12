Protecció Civil simula un rescate por alud en La Molina (Girona) con 2 víctimas mortales y heridos

Simulacro de rescate por un alud en una zona fuera de pistas de La Molina - PROTECCIÓ CIVIL

GIRONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil y Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han organizado este jueves por la mañana un rescate por un alud en La Molina, concretamente en un punto fuera de pistas en el Coll de Pal que ha atrapado a diversos esquiadores, todos ellos heridos de diversa consideración, y con la simulación de dos víctimas mortales.

El simulacro ha servido para poner en práctica las acciones del personal de La Molina con medios y protocolos propios, así como comprobar los avisos y comunicación entre los actuantes y ensayar los procedimientos de activación del Pla d'Autoprotecció de la estación y el Allaucat de Protecció Civil, informa en un comunicado.

Los primeros en llegar han sido los trabajadores de pistas y posteriormente se han activado los cuerpos de emergencias, concretamente el Grup d'Actuacions Especials (GRAE) de Bombers, los Mossos d'Esquadra, Agents Rurals y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Los bomberos, con 20 efectivos en la zona del alud, han practicado los protocolos de búsqueda y rescate en este tipo de sucesos y la policía catalana ha asumido las tareas de ordenación del tráfico y apoyo a los Agents Rurals.

Por su parte, el SEM ha activado el protocolo de incidente de Múltiples Afectados y ha utilizado una nueva plataforma informática de gestión de afectados, que facilita la trazabilidad de todos los implicados desde que toman contacto con el personal médico hasta que son derivados a centros sanitarios, y entre sus unidades ha movilizado el helicóptero medicalizado.