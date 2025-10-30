El proyecto de Molins para capturar CO2 empezará operaciones en 2031 con 590 millones de inversión

El consejero delegado de Molins, Marcos Cela, en Foment del Treball - FOMENT DEL TREBALL

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Molins, Marcos Cela, ha explicado el proyecto "pionero" que están haciendo junto a Enagás para capturar y transportar dióxido de carbono (CO2) empezará sus operaciones en 2031 tras una inversión total que ascenderá hasta los 590 millones de euros.

"Hablamos de invertir casi 600 millones de euros para poder eliminar el CO2", ha dicho este jueves en un desayuno informativo en la sede de Foment del Treball en Barcelona, junto al presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre, y el socio responsable de PwC en Catalunya, Ignacio Marull.

Cela ha explicado que es un proyecto que prevé capturar 1 millón de toneladas de CO2 anuales en su planta de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) y en el que llevan "mucho tiempo trabajando" junto a empresas gasistas y proveedores.

Se trata de un activo industrial que puede valer, depende del tipo de tecnología, entre 300 y 350 millones de euros: "Abatir el CO2 significa invertir el doble de lo que vale tu propio sistema productivo", ha señalado.

"Es un gran reto y conseguir que esto sea rentable aún lo es más, pero para eso necesitaríamos más de semanas y meses de discusión y explicaciones", ha aseverado Cela, que se ha asegurado que será un proyecto muy bueno para la sociedad civil catalana.

La iniciativa prevé contribuir a la descarbonización de sectores industriales y permitir reducir el consumo de agua asociado a los procesos industriales, enmarcándose en la apuesta por la sostenibilidad de la empresa.

De hecho, el plan estratégico 2024-26 de la cementera está centrado en un crecimiento rentable y sostenible, basado en la agenda 2030, los productos y soluciones sostenibles y la agenda digital.

"TESORERÍA POSITIVA"

La compañía, que opera en 13 países y tiene 171 instalaciones productivas con 7.000 empleados, también apuesta por la diversificación en líneas de negocio: "Este último año hemos hecho dos adquisiciones, pero queremos seguir creciendo, tenemos un balance sólido de una compañía".

En concreto, Molins cerró los 9 primeros meses del año con un beneficio neto de 141 millones de euros, un 8% menos que en el mismo periodo del año anterior, mientras la deuda financiera neta se redujo hasta alcanzar una posición de tesorería neta de 96 millones.

"Tenemos una posición de tesorería positiva y estamos con una ambición de crecer y como tenemos siete segmentos donde crecer, porque antes solo pensabas en cemento, pero ahora tienes muchas oportunidades, el equipo no para de presentarnos propuestas, con lo cual nos vemos creciendo", ha añadido.