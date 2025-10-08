El PSC aboga en el DPG porque el Govern promueva la financiación singular y fortalezca la ATC

El portavoz del PSC en el Parlament, Ferran Pedret, interviene durante la primera jornada del Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 7 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

Señalan la necesidad de reformas legislativas para recaudar el IRPF

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo de PSC-Units en el Parlament aboga en las propuestas de resolución del Debate de Política General (DPG) porque el Govern promueva un "nuevo modelo de financiación singular para Catalunya, para que fortalezca el autogobierno y aumente la autonomía fiscal y financiera", pactado con ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, y que fortalezca la Agència Tributària de Catalunya (ATC).

Las propuestas presentadas este miércoles y que se votarán este jueves, incorporan el acuerdo con los republicanos y especifican la necesidad de que sea una financiación "justa y suficiente, que respete los principios de solidaridad y ordinalidad" y que debe potenciar la bilateralidad con el Estado, mientras sea compatible con participar de foros multilaterales.

Defienden que se promueva que el Institut Català de Finances (ICF) obtenga la licencia bancaria, y además fortalecer la ATC para que se convierta en la "nueva Hacienda catalana, y gestione progresivamente todos los impuestos que se generan en Catalunya, empezando por el IRPF", y señalan la necesidad de reformas legislativas para ello, aunque sin mencionar de forma directa la proposición de ERC en el Congreso para ello.

VIVIENDA, CATALÁN Y SIJENA

En vivienda, incluyen mantener las políticas del Govern en este ámbito, como el plan 50.000 o los préstamos a jóvenes para hipotecas, entre otras, e incorporan el anuncio de Illa de un "acuerdo de país" para acelerar la disponibilidad de suelo para construir hasta 210.000 viviendas.

Solicitan además reforzar el impulso del Pacte Nacional per la Llengua y medidas de promoción del catalán, aumentar la plantilla de Mossos hasta los 25.000 agentes en 2030, actualizar el Plan de Rodalies y el Plan Director de Infraestructuras (PDI), y la gratuidad de la etapa educativa 0-3 años.

Proponen que el 2% del presupuesto de la Generalitat se destine a políticas culturales, y piden "seguir apoyando técnico y jurídico al MNAC para la conservación y preservación de las pinturas murales de Sijena".

POLÍTICA EXTERIOR

En referencia a la política exterior de la Generalitat, abogan por seguir trabajando para la oficialidad del catalán en la Unión Europea, así como consolidar la red de delegaciones en el exterior del Govern.

Finalmente, en una propuesta de resolución reclaman que el Parlament "condene el genocidio que se está produciendo en la Franja de Gaza contra la población palestina".