El PSC cree que "presionar" al tribunal con una huelga de hambre no ayudará a los presos en el juicio

Publicado 06/12/2018 11:01:29 CET

BARCELONA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de organización del PSC, Salvador Illa, ha afirmado que respeta la huelga iniciada por los dirigentes independentistas encarcelados, pero opina que "presionar" con esta acción al tribunal que los juzgará no les ayudará en el juicio.

"Me parece que es una estrategia que no ayudará a nadie, en particular a las personas que están en prisión preventiva y que serán juzgadas, el hecho de seguir una línea de constante de desprestigio y presión al tribunal que tiene que emitir la sentencia", ha argumentado en una entrevista de Europa Press.

El secretario de organización socialista ha insistido en que respeta a los dirigentes políticos que en la cárcel de Lledoners (Barcelona) decidieron iniciar una huelga de hambre, "pero también a los que han decidido no iniciarla".

Illa rechaza la crítica en la que se sustenta la reivindicación de los presos: "No estamos de acuerdo con que la justicia española no sea garantista, que no haya separación de poderes, no estamos de acuerdo con este esfuerzo permanente de desprestigio"

"En el Estado español, en España, la justicia española, como toda justicia, tiene espacio de mejora, pero funciona a unos niveles homologables a los mejores países del mundo", ha zanjado.

Por ese motivo ha considerado que la acción iniciada "es un camino equivocado" aunque supone que la han meditado y subraya que la respeta.