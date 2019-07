El PSC dice que Puigdemont debe ser "consecuente" al no haber recogido su acta de eurodiputado

Publicado 02/07/2019 14:44:21 CET

BARCELONA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSC-Units en el Parlament Alícia Romero ha sostenido este martes que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín deben ser "consecuentes" de sus decisiones, ya que cree que no pueden ejercer como eurodiputados porque no han ido a recoger su acta en Madrid.

En rueda de prensa, ha insistido en diferenciar el caso de Puigdemont y Comín con el del exvicepresidente Oriol Junqueras, ya que al líder de ERC el Tribunal Supremo no le ha permitido recoger el acta aunque sí le dejó recoger el acta de diputado en el Congreso: "No es lo mismo, Puigdemont y Comín están fugados de la justicia y no han ido a recoger su acta".

Considera que en el caso de Puigdemont y Comín lo que ha hecho "inevitable" que no puedan ser eurodiputados es que no han ido a Madrid a prometer la Constitución y jurar el acta.

Sin embargo, sobre Junqueras cree que hay que esperar a ver cómo acaba el asunto porque el Tribunal Supremo ha preguntado al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) si debe permitirle salir de prisión para ser eurodiputado: "Hay una cierta rectificación del Supremo, que pide la opinión de las instituciones europeas".

Al ser preguntada por que el presidente de la Cámara de Barcelona, Joan Canadell, se plantee no responder en castellano en las ruedas de prensa, Romero ha afirmado que lo respeta pero que, si una institución quiere hacerse entender "debe comunicarse de la mejor manera posible" y en el idioma que sea necesario.