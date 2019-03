El PSC pide a Torra cumplir la resolución de la JEC y retirar el lazo de la Generalitat

Publicado 18/03/2019 14:02:36 CET

BARCELONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de organización del PSC, Salvador Illa, ha pedido este lunes al presidente de la Generalitat, Quim Torra, cumplir la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) y retirar el lazo amarillo de la fachada de la Generalitat.

En una rueda de prensa, el dirigente socialista ha recordado que la JEC se encarga de velar por el cumplimiento de la normativa electoral que da garantías a los comicios por lo que el PSC "no entendería que Torra no cumpliera" con la resolución.

"Creemos que en democracia es muy importante seguir las normas del juego y en elecciones es muy importante seguir las directrices de la JEC. Esperamos y pedimos a Torra que lo haga", ha expresado Illa.

Preguntado por si el PSC seguirá la vía de pedir a la Fiscalía actuar ante la negativa del presidente catalán, Illa ha insistido en que es Torra quien debe retirarlo: "Si no lo hace hay mecanismos para asegurarse el cumplimiento. No entenderíamos que en una democracia no se cumpliera lo que dice el organismo que se encarga de que se cumplan las reglas del juego de unas elecciones".

El secretario de organización socialista ha lamentado la inacción de Torra al frente del Ejecutivo, que ha tachado de "Govern en desbandada" tras el anuncio de que la consellera de Cultura, Laura Borràs, irá en las listas de JxCat al Congreso y de que la consellera de Presidencia, Elsa Artadi, lo hará en la lista de la Alcaldía de Barcelona.

Ha recordado que el Torra no ha podido "ni tan siquiera, presentar formalmente los presupuestos en el Parlament", por lo que le ha insistido en tomar dos vías: la del expresidente Carles Puigdemont, que al no conseguir aprobar las cuentas se sometió a una cuestión de confianza; o la de Pedro Sánchez que optó por convocar elecciones.

Sobre esas elecciones ha insistido en que los ciudadanos tienen que escoger entre tres vías, "la de avanzar de la mano de Pedro Sánchez y la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet; la de retroceder con las tres derechas que son partidos distintos pero es la misma papeleta y la de bloqueo de la mano de los independentistas".

MUNICIPALES Y EUROPEAS

Illa ha recordado que quedan seis semanas para las elecciones generales y que después llegarán las municipales y las europeas, para las que ha destacado a Jaume Collboni al frente de la lista por Barcelona y que haya dos socialistas catalanes en puestos de salida de las europeas: el ministro de Exteriores, Josep Borrell, de uno y Javi López de cinco.

Sobre las municipales ha asegurado que la política de la alcaldesa Ada Colau "ha fracasado y lo que han fracasado en el Govern tampoco son la solución, porque la solución solo puede venir de un socialista como Jaume Collboni".

Al inicio de la rueda de prensa, Illa ha tenido un momento de recuerdo y solidaridad con las víctimas del presunto atentado de este lunes en un tranvía de Uterech (Paises Bajos).