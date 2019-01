El PSC reafirma su apoyo a la conexión del tranvía y critica a Colau por actuar con 'incompetencia'

Publicado 24/01/2019 12:20:29 CET

BARCELONA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la alcaldía de Barcelona por el PSC, Jaume Collboni, ha reivindicado el apoyo a la conexión del tranvía por la avenida Diagonal y ha criticado a la alcaldesa, Ada Colau, de actuar con "frivolidad y incompetencia".

Collboni se ha reunido este jueves con representantes socialistas de ayuntamientos del área metropolitana de Barcelona para mostrar su apoyo a la conexión del tranvía, con el concejal del Ayuntamiento, Daniel Mòdol; el alcalde de Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón; el alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, el alcalde de Sant Adrià del Besòs, Joan Callau; la alcaldesa de Esplugues de Llobregat, Pilar Díaz; el teniente de alcalde de L'Hospitalet de Llobregat José María García Mompel, y la teniente de alcalde de Badalona Teresa González.

El líder socialista ha lamentado que en cuatro años Colau no haya aumentado la red del tranvía: "No ha sumado kilómetros de tranvía si no que los ha restado en 1,2, tras haber levantado el Tramvia Blau por motivos que desconocemos", y ha asegurado que los municipios de Barcelona y del área metropolitana gobernados por el PSC durante los últimos 20 años han apostado por la conectividad con el tranvía.

Según el socialista, Colau no ha sido capaz de abordar adecuadamente la temática de la conectividad "a pesar de contar con el consenso de los ciudadanos de Barcelona, el apoyo de las universidades, del Parlament, la Generalitat y de la mayoría de los grupos del Ayuntamiento de Barcelona".

EL PSC VOTARÁ 'SÍ' EN EL PLENO

Collboni ha expresado el voto positivo de su grupo al informe sobre la interconexión del tranvía por la Diagonal que se votará en el pleno de este viernes, tras haber negociado con el Gobierno de BComú que se ejecute hasta Verdaguer el nuevo tramo en el próximo mandato, y que sirva para dinamizar la parte baja de la Diagonal.

"Queremos reforzar nuestro compromiso y vocación de seguir desarrollando la infraestructura del tranvía y conectar los dos tramos que incomprensiblemente están sin conectar", ha concluido el socialista.

Asimismo, Collboni ha criticado por ERC de no hacer posible el acuerdo "con sus idas y venidas".

HUELGA DE TAXIS

Preguntado sobre la huelga de taxis, Collboni ha considerado que Colau no se ha puesto al lado de los ciudadanos y el comercio, "que son los más débiles".

El vicepresidente del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) y alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, preguntado sobre si le parece razonable el acuerdo de una hora para la contratación, ha respondido "que es el acuerdo al que se ha llegado".