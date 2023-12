El PSC urge a convocar la mesa de partidos catalanes para abordar la sequía, educación y energía

BARCELONA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSC, Èlia Tortolero, ha urgido este lunes a convocar la mesa de partidos catalanes "para abordar problemas concretos en Catalunya como la sequía, educación, energías renovables o sanidad".

En una rueda de prensa en la sede del partido este lunes, Tortolero ha lamentado que Catalunya ha estado "10 años perdiendo el tiempo" y ha afirmado que desde el PSC están dispuestos a ayudar.

"No se ha desplegado la ley educativa, pero no hemos querido reprobar a ningún conseller para no hacer ruido", ha sostenido la portavoz, que ha pedido soluciones acordadas en materia educativa, pero también en sequía o en renovables.

PRESUPUESTOS 2024 Y HARD ROCK

Preguntada por los Presupuestos de la Generalitat para 2024, Tortolero ha reiterado que hasta que el Govern no cumpla con los acuerdos alcanzados para las cuentas de 2023, no hablarán sobre los de 2024.

Así, ha situado el Hard Rock como una de las prioridades de los compromisos alcanzados y ha pedido al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que explique "por qué no se ha llegado al cumplimiento" de este acuerdo.

Mientras que los comuns han fijado este lunes la aprobación del Plan Director Urbanístico (PDU) del centro de ocio Hard Rock de Tarragona como "línea roja" para negociar los Presupuestos de 2024, Tortolero ha afirmado que desde el PSC no renunciarán a ninguno de los compromisos alcanzados.

"Respetamos lo que los otros partidos políticos puedan opinar, pero es fundamental cumplir los acuerdos a los que llegamos", ha zanjado.