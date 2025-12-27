El PSOE responde a Junqueras que el partido "está centrado en cumplir sus acuerdos"

Archivo - La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en una imagen de archivo - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

LLEIDA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha respondido al líder de ERC, Oriol Junqueras, que su partido "está centrado en cumplir sus acuerdos", después de que el republicano pida reiteradamente recaudar el IRPF en Catalunya como condición para negociar los Presupuestos de Gobierno y Generalitat.

"Algunos se han cumplido porque la dinámica es más fácil de poderlos acometer, y los otros están sobre la mesa y se están cerrando los diferentes acuerdos, entre ellos el de la financiación para Catalunya", ha añadido en rueda de prensa en Lleida.

"El Partido Socialista hará todo lo posible para llevar a cabo los acuerdos que hemos tenido con los diferentes grupos", ha insistido.

"EXISTE EL COMPROMISO"

Mínguez también ha dicho que, tras dos años de Gobierno central y uno de Generalitat socialistas, siguen trabajando en los acuerdos: "Existe el compromiso y siempre lo hemos dicho así".

"Vale la pena defender este gobierno del Estado, que llevamos 52 leyes aprobadas con todos los grupos que dieron apoyo a la investidura", ha alegado, y ha añadido que las 52 mejoran las condiciones de los ciudadanos.

"Por tanto, yo creo que es importante cumplir nuestros acuerdos porque con nuestros acuerdos mejoraremos la vida de la gente", ha concluido.