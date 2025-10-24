Puente recuerda que la obras para ampliar el Aeropuerto de Barcelona no comenzarán hasta 2032

Antigua torre de control de la T1 del Aeropuerto de Barcelona-El Prat - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha recordado este viernes que las obras de ampliación del Aeropuerto de Barcelona "no comenzarán hasta al menos 2032".

"El acuerdo al que llegué con Podemos es importante porque exige un informe vinculante de reducción de emisiones antes de iniciar las obras y confirma que el proyecto no se incluirá en el Dora III", ha explicado en un apunte en 'X', recogido por Europa Press.

A principios de octubre, el Ministerio de Transportes y Podemos alcanzaron un acuerdo sobre la ampliación del Aeropuerto de Barcelona a cambio de que la formación 'morada' apoyase la Ley de Movilidad Sostenible en el Congreso.

Ambas partes pactaron reforzar los requisitos medioambientales obligatorios, así como crear un proceso intenso de información pública y consultas con los diferentes organismos y administraciones territoriales para favorecer la participación y la transparencia.

"Tenemos un compromiso común con la movilidad sostenible y las políticas públicas que protegen a la gente de la emergencia climática", ha asegurado Puente este viernes.