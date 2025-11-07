El Puerto de Barcelona abre la licitación para instalar el sistema EES de control de fronteras

Pasajeros de un crucero en el Puerto de Barcelona - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona ha abierto la licitación para la adquisición, instalación y mantenimiento del equipamiento automatizado de control de fronteras europeo, que incluye el Exit Entry System (EES) y el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS).

Según ha informado este viernes en un comunicado, las terminales del Puerto de Barcelona que incorporarán este sistema de control son las terminales C, E, G y H de cruceros y las terminales de ferris.

Se trata de un sistema que debe implementarse en todos los puertos de titularidad del Estado y que define la forma en que se realizan las entradas y salidas en un control fronterizo.

En concreto, esta metodología obliga a realizar un registro electrónico de los datos biométricos y de la documentación de los ciudadanos de fuera de la Unión Europea (UE).

LA LICITACIÓN

El presupuesto base de licitación es de 12,9 millones de euros, sin IVA, y cuenta con una ayuda de 11,9 millones de euros de la UE, siendo el plazo del contrato de dos años más dos posibles prórrogas anuales.

La licitación, que se realiza por procedimiento abierto con la selección de una única empresa adjudicataria, incluye el suministro, instalación, puesta en operación y mantenimiento del equipamiento necesario.

También incluye la adaptación de los espacios e infraestructura de las terminales afectadas, así como un servicio auxiliar de información destinado a facilitar la entrada de personas a través del paso fronterizo.