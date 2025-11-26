El Puerto de Barcelona aprueba definitivamente la nueva terminal de vehículos de NYK

Archivo - Vista general del muelle de descarga del Puerto de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración del Puerto de Barcelona ha aprobado definitivamente la concesión de una nueva terminal de automóviles a la naviera japonesa Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYC), informa en un comunicado este miércoles.

Este era el último trámite antes de empezar las obras de construcción de la nueva terminal, que empezarán en los próximos meses y tendrán un presupuesto de 75 millones de euros.

La terminal tendrá una superficie de 101.058 metros cuadrados en el muelle Príncep d'Espanya, y está previsto que entre en funcionamiento a principios de 2027 con un plazo de 27 años.

El consejo de administración también ha aprobado otorgar a Grup Restauració Aventura la gestión del restaurante de la Llotja de Pescadors durante 20 años.

El grupo ya gestiona los restaurantes Couere, Thonet y Vraba, y ha presentado una oferta gastronómica basada en productos del mar procedentes de pescadores locales que usan artes sostenibles y pesca responsable.

REORANIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA

También ha aprobado la reorganización de la estructura de la Autoridad Portuaria y la creación del área de Estrategia y Gestión Corporativa, que deberá mantener la visión estratégica y reforzar el liderazgo en grandes proyectos estratégicos.

Los cambios se realizan por la futura jubilación del subdirector general y responsable de Innovación y Estrategia de Negocio del Puerto, Santiago García-Milà.

La nueva área implicará la creación del Comité de Estrategia, que deberá definir la visión y misión del Puerto, fijar objetivos, establecer prioridades, tomar decisiones en inversiones y modelos de negocio y garantizar la comunicación a la organización y 'stakeholders' del Puerto.

Se integrará en la Subdirección General de Económico y Financiero y asumirá todas las funciones relacionadas con la estrategia, así como de gestión y apoyo corporativo societario de las empresas participadas por el Puerto.

Por otro lado, los trabajos de la antigua subdirección de Innovación y Estrategia de Negocio se integrarán en la Dirección de Relaciones Institucionales, la Subdirección de Comercial y Marketing y la Subdirección de Organización y Recursos Internos.