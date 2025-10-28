El Puerto de Barcelona empieza a licitar la futura conexión eléctrica del muelle Adossat

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración del Puerto de Barcelona ha aprobado la licitación del proyecto para instalar una nueva red eléctrica de media tensión entre la subestación Port --que se está construyendo-- y el muelle Adossat, informa en un comunicado este martes.

La licitación tiene un presupuesto de 13,7 millones de euros y prevé que la empresa adjudicataria redacte el proyecto técnico y de ejecución de la obra en 23,5 meses.

El Puerto considera que esta infraestructura es "una pieza clave del Pla Nexigen", ya que permite suministrar energía limpia a los barcos para que puedan parar los motores mientras están amarrados.

EL PROYECTO

El proyecto deberá incluir un doble sistema de líneas subterráneas de media tensión independientes, lo que permite la redundancia de la red y el suministro de electricidad a las conexiones 'onshore power supply' (OPS).

La primera línea tendrá origen en la subestación Port y suministrará electricidad a los OPS, y la segunda saldrá de la subestación Cerdà y alimentará las nuevas terminales del muelle y reforzará el suministro de la zona.

PASO "ESENCIAL"

La licitación es "un paso esencial para el despliegue" del Plan Nexigen, y esta era la última gran obra que quedaba por licitar este año del nuevo ciclo inversor, destaca el Puerto.

En enero de 2024 se aprobó la construcción de nuevas conducciones soterradas entre los muelles de la Energia y Adossat, y en junio, la licitación del proyecto para instalar el primer OPS en la Terminal G de cruceros.