El Puerto de Barcelona incrementa su tráfico en un 3,5% hasta junio a pesar del entorno

El presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, y el director general, Àlex Garcia - Europa Press

BARCELONA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona cerró el primer semestre del año con 35,87 millones de toneladas movidas, un 3,5% más que en el mismo periodo del año pasado, a pesar de la complejidad del entorno, ha explicado el director general del enclave, Àlex Garcia, en rueda de prensa este jueves.

Garcia, que ha estado acompañado por el presidente, José Alberto Carbonell, ha explicado que todos los segmentos de mercancías han crecido "a pesar de las tensiones políticas", lo que ha dicho que muestra la resiliencia del Puerto y la importancia de la diversificiación.

Ha detallado que el tráfico del hinterland ha bajado un 1% por el descenso del 10,1% en los contenedores de importaciones llenos por el descenso del tráfico de alfalfa (-55%) por el corte del estrecho de Ormuz y la cosecha tardía; de la carne de cerdo (-35%) por la peste porcina africana (PPA), y de las exportaciones a Estados Unidos (-12%) por los aranceles.

En todo caso, el total de contenedores aumentó un 4,3%, hasta 1,93 millones de TEUs, con un incremento del 6,8% en las exportaciones, hasta 380.000 TEUs.

Garcia ha destacado que el 55% de las importaciones proceden de China y que la fábrica de Ebro en la Zona Franca ha impulsado este incremento, ya que las importaciones de coches chinos aumentaron un 35%.

Por productos, los graneles sólidos aumentaron un 5,1%, hasta 1,94 millones de toneladas; los graneles líquidos, un 4,15%, hasta 8,52 millones de toneladas; los vehículos, un 6,5%, hasta 386.000 unidades, y el tráfico Ro-Ro, un 2,8%, hasta 224.000 UTIs.

Se registraron 2,4 millones de movimientos de pasajeros, un 4,1% más, y Garcia ha destacado la "tendencia de ir aumentando el tráfico de origen y destino", que alcanzó el 58%.

El director general ha subrayado el descenso del 13,3% de las circulaciones ferroviarias a causa de los cierres de los túneles de Gelida y de Rubí (Barcelona) por las incidencias en la infraestructura.

CRUCEROS

Carbonell ha anunciado que el último crucero que atracará en la terminal C del muelle Adossat, lo hará el 30 de octubre, mientras que el último barco que atracará en la terminal Sud del muelle de Barcelona, lo hará el 31 de diciembre.

También ha explicado que se ha creado un paquete de movilidad para la entrada y salida de pasajeros de cruceros hacia la ciudad, que se ha trabajado con el Ayuntamiento.

Este paquete contempla el desdoblamiento del puente Porta d'Europa, que se licitará este año, y la creación de un corredor urbano por el frente litoral para que los pasajeros no salgan del recinto portuario en la plaza de Drassanes y que también se licitará este año.

Por otro lado, Carbonell ha explicado que se han acabado los trabajos realizados con Enaire para garantizar la compatibilidad operativa entre el Puerto y el Aeropuerto de Barcelona, que han durado dos años.

Estos estudios técnicos han mostrado la "perfecta compatibilidad" entre el desarrollo de la zona sur del Puerto, con los muelles Catalunya y Jaume I, y el aeródromo.

PREVISIONES

Preguntado por las previsiones para el resto del año, Carbonell ha explicado que es "francamente difícil" hacerlas tras los últimos ataques de Estados Unidos a Irán y el impacto que pueda tener en el comercio internacional.

Ha dicho que el anuncio de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos "no es un buen anuncio para el comercio exterior en términos globales", aunque será necesario ver dónde y cómo se aplica.

Ha añadido que la Unión Europea está trabajando para imponer nuevos aranceles a los vehículos híbridos enchufables de importación, que hasta ahora afectaban solo a los eléctricos puros.

Por otro lado, el presidente del Puerto ha añadido que las previsiones son que las importaciones mantengan "el excelente comportamiento" del primer semestre y que las exportaciones vayan reduciendo el descenso acumulado, con una mejora de las exportaciones de alfalfa y la apertura de nuevos mercados para la carne de cerdo.