El Puerto de Barcelona renueva los sistemas para controlar y limpiar vertidos contaminantes

La barrera del muelles de Lepant - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona ha renovado y ampliado los sistemas para controlar y limpiar vertidos contaminantes en las aguas del puerto, aumentando su capacidad y mejorando la operativa.

Los nuevos dispositivos se han instalado durante el primer semestre de 2025 y ya están "plenamente operativos", según ha informado la infraestructura este miércoles en un comunicado.

Los sistemas han sido fabricados por Markleen y han tenido un coste de 230.000 euros.

Están formados por cuatro contenedores con barreras, una más de las existentes hasta ahora, pues los antiguos sistemas se instalaron en 2000, cuando todavía no existía la Bocana Sud.

Tres de los nuevos contenedores son fijos con barreras para contener vertidos en el interior del puerto y el cuarto es un modelo embarcable para controlar vertidos a aguas abiertas.