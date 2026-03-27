Puig pospone su Capital Markets Day por las negociaciones con Estée Lauder

Archivo - El presidente de Puig, Marc Puig, en una imagen de archivo - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Puig ha anunciado que pospone el Capital Markets Day que tenía previsto para el próximo 16 de abril en el marco de las negociaciones sobre una posible unión con Estée Lauder.

La compañía liderada por Marc Puig ha añadido que publicará su actualización de ventas para el primer trimestre el 28 de abril, en un comunicado este viernes.

Puig informó el pasado lunes de que se encuentra en conversaciones con la estadounidense The Estée Lauder Companies para estudiar una posible fusión del negocio de ambas.

Según explicó la compañía de belleza 'premium', no se ha tomado, por el momento, ninguna decisión definitiva ni se ha alcanzado acuerdo alguno entre las partes.

En este sentido, la entidad subrayó que, mientras no exista un pacto en firme, no puede garantizarse que la operación llegue a materializarse ni los términos de la misma.