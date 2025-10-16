Puigdemont sobre la fallida OPA: Fracasa "el intento de acabar con el sistema bancario" catalán

Archivo - El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, en una imagen de archivo. - Jasper Jacobs / Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha expresado este jueves por la noche su satisfacción ante la OPA fallida de BBVA sobre Banco Sabadell y ha sentenciado que "el intento de acabar con el sistema bancario" catalán ha fracasado.

"El intento de acabar con el sistema bancario de Catalunya ha fracasado. El Banco Sabadell no será absorbido por BBVA. Era importante que la OPA no prosperara", ha escrito en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

"Ahora es todavía más importante que el Sabadell refuerce los vínculos con el sistema económico y social de Catalunya. Es la mejor prevención para tentaciones de absorción futuras", ha concluido.