Puigdemont responsabiliza al PSOE de la ruptura y les pide aclarar cómo gobernarán

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, durante una rueda de prensa, en el espacio Les 5 Éléments, a 27 de octubre de 2025, en Perpignan (Francia). La ejecutiva de Junts, con Puigdemont al frente, ha acordado por unanimidad romper con el PSOE.

Evita hablar de elecciones y de moción de censura

PERPIGNAN (FRANCIA), 27 (EUROPA PRESS)

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha responsabilizado al PSOE de la ruptura y les ha emplazado a reflexionar para aclarar "cómo piensan gobernar más allá de su proverbial capacidad de ocupar el poder".

"El PSOE es el responsable máximo, no Junts. Quién tiene todas las palancas del poder es el PSOE. Junts no tiene ni una, lo único que tenemos son 7 diputados", ha subrayado en una comparecencia sin preguntas en Perpignan (Francia) ante los dirigentes del partido, sin hablar explícitamente de elecciones ni de moción de censura.

Según Puigdemont, los socialistas estaban avisados y advertidos del riesgo de ruptura, por lo que considera que ahora deberán explicar, empezando por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cómo gobernarán si no disponen de la mayoría que permitió su investidura.

Esto, ha añadido, provocará que no puedan aprobar los Presupuestos Generales del Estado y que no tengan capacidad para gobernar: "Podrán ocupar poltronas pero no gobernar. Podrán tener poder, pero no podrán ejercer el gobierno. El PSOE debe reflexionar y responder ante la ciudadanía cómo piensa seguir".

Tras reivindicar la paciencia que han tenido desde Junts, ha asegurado que han hecho lo que tocaba para conseguir que se cumpliera el acuerdo de Bruselas frente a un PSOE que ha considerado que sus tiempos y ritmos "eran los únicos validos".

"Ha actuado olvidando su minoría parlamentaria, ha menospreciado los avisos y señales que les hemos enviado en estos 22 meses de trabajo y 19 encuentros celebrados en Suiza. No estamos dispuestos a ayudar a un Gobierno que no ayuda a Cataluña", ha destacado, dejando claro que no persiguen la estabilidad española y sí todo lo que beneficie a Cataluña.

"PACTO ROTO"

Para Puigdemont, el acuerdo de Bruselas no se estaba desarrollando en las condiciones necesarias, no gozaba de confianza política suficiente y tampoco se estaban ejecutando la mayoría de acuerdos, por lo que considera que era "un pacto roto".

"Acuerdos políticos relevantes a los que llegamos siguen pendientes de ejecución, en tiempo y forma", ha lamentado Puigdemont, que ha puesto como ejemplo la petición de que se publiquen las balanzas fiscales, las cifras de ejecución presupuestaria y las cifras de lo que gana el Aeropuerto de Barcelona-El Prat y el de Barajas y la inversión por parte del Estado.

También cree que no se ha cumplido con el compromiso de garantizar la presencia de Cataluña en determinados organismos internacionales acordados, con la petición de que se desclasifiquen los documentos del atentado del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils (Tarragona), con la descongelación de leyes como la de la multireincidencia, y con el traspaso de algunas competencias, entre otras cuestiones.

Pese a añadir que también ha habido cumplimientos, como en el caso del uso del catalán en el Congreso, ha manifestado que son insuficientes y ha acusado al PSOE de haber roto el acuerdo "a conciencia" pese a las advertencias que les habían lanzado.