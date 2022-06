Puigneró pide al PSC que "se cuadre" ante Sánchez para mejorar las infraestructuras en Catalunya

Exige concreción y "garantías" al Gobierno sobre la conexión de la B-40 en el Vallès (Barcelona)

BARCELONA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Generalitat y conseller de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró, ha pedido este martes al PSC que "se cuadre" ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para mejorar las infraestructuras y las inversiones en Catalunya.

"Ya me gustaría que tuvieran el valor y el coraje que tiene el señor Lambán para enfrentarse a Pedro Sánchez en materia de Juegos Olímpicos. Ustedes no tienen ni el valor ni el coraje de enfrontarse a Pedro Sánchez por las infraestructuras de Catalunya", ha recriminado en respuesta a una interpelación del diputado socialista, Jordi Terrades, en el pleno del Parlament.

Puigneró ha lamentado que el PSC tenga en el Gobierno al ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y la de de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, pero no sean "capaces de conseguir nada" para Catalunya, ni los Juegos Olímpicos de Invierno ni una buena ejecución de inversiones para las infraestructuras.

Por eso, ha llamado a los socialistas a "demostrar que se cuadran ante Pedro Sánchez y tienen que demostrar que su ministra, exalcaldesa de Gavà (Raquel Sánchez), se cuadra ante Pedro Sánchez, y que el 36% de la ejecución de inversiones del Presupuesto no se puede volver a repetir".

POLÉMICA POR LA B-40

Lo ha dicho después de que Terrades haya criticado el plantón que dio el Govern a Raquel Sánchez en el acto de presentación del acuerdo para la conexión de la B-40 en el Vallès (Barcelona).

Terrades ha sostenido que la Conselleria de Políticas Digitales y Territorio había trabajado en este acuerdo pero a última hora decidió no asistir al acto y "dejó una vez más en el aire una infraestructura clave para la economía", para la creación de puestos de trabajo y para la mejora de la movilidad, según él.

El socialista ha acusado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de haber rechazado que el Govern participara en este acto por "intereses electorales" y ha pedido lealtad con el resto de instituciones, tanto con el Gobierno como con los ayuntamientos.

Puigneró ha defendido esta conexión de la B-40 en el Vallès pero ha avisado de que hace falta que el Gobierno la concrete y dé "garantías" de que traspasa a la Generalitat las competencias y los recursos necesarios para hacerla.

"Necesitamos garantías de que aquello que ustedes anuncian con lluvias de millones tenga garantías de que se cumplirá. Que aquello que prometen y hablan después acabe siendo una realidad", y ha afirmado que, a su juicio, por ahora solo hay promesas, recordando que el grado de ejecución de las inversiones en Catalunya por parte del Estado en 2021 fue del 36%.

Puigneró ha advertido de que hasta que no haya estas garantías y no vean la propuesta por escrito, no confiarán en que esta inversión se acabe ejecutando y tendrán que poner "todas las precauciones".