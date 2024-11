Pujol sobre la situación de Catalunya: "No se puede decir que estemos en un verano radiante"

Ha pedido tener una actitud constructiva "respecto a España, pero sobre todo respecto a Catalunya"

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha afirmado este miércoles que Catalunya no está "en un verano radiante".

Lo ha dicho durante el acto de presentación de los libros 'Paraules del President' y 'Nació i Estat' (Editorial Afers) de Josep Vicenç Mestre en la librería Ona Llibres de Barcelona, al que ha asistido junto al exconseller Jaume Giró y que ha presentado la escritora y editora Iolanda Batallé.

"No estamos en un invierno. Ahora bien, no se puede decir que estemos en un verano radiante. Las cosas están inseguras, tambalean muchas cosas, pero es evidente que hemos recuperado mucho", ha dicho.

Ha sostenido que Catalunya está "en condiciones de no perder lo que no hay que perder ni en el peor momento, que es la esperanza y la posibilidad de volver a encontrarla", y ha asegurado que el invierno pasa, pero que hay que ayudar a que vuelva la primavera, teniendo actitud más allá de la meteorología, en sus palabras.

Pujol ha defendido su obra de gobierno al frente de la Generalitat y la ha definido como una etapa de recuperación que cree que no está acabada y que considera que vuelve a estar en peligro por la reacción de la política ante la "reacción en Catalunya durante los últimos 15, 20, 30 y 35 años".

LENGUA CATALANA

Sobre el futuro del catalán, ha explicado que un alto cargo del PP le dijo, durante la aprobación de la Ley Wert, que en 40 años nadie se acordaría de la lengua: "Dentro 30 o 40 años, con la ley que vamos a aplicar y que tiene un apoyo importante en España, de todo esto del catalán no se va a acordar nadie", ha contado que le dijeron entonces.

El expresidente de la Generalitat ha pedido encontrar la forma de contrarrestar este discurso con la ayuda de los partidos, los sindicatos, las universidades y de "todo aquel que tiene sensibilidad como país".

ACTITUD CONSTRUCTIVA

"Debemos tener actitud de servicio con Catalunya, con el Govern de la Generalitat, con todas las instituciones catalanas, con nuestros partidos", ha reclamado

Según Pujol, hay que pedir que las cosas se hagan bien pero siempre con una actitud constructiva: "También respecto a España, pero sobre todo respecto a Catalunya", ha añadido.

"NO LLEGARÉ A LOS 96"

Ante la presencia de la abuela del escritor del libro, de 96 años, entre el público, el expresidente ha bromeado con su edad afirmando que la ve muy bien y ha ironizado con que no sabe si él llegará a esa edad: "Yo no llegaré a 96. Yo sólo tengo 94", ha manifestado.

También ha dicho que no está demasiado fino y se ha mostrado poco satisfecho con el discurso que ha hecho: "No he hecho un discurso muy bueno. Ya lo sé. Yo cuando hago un discurso muy bueno, lo noto. Cuando hago un discurso malo, también lo noto".

JAUME GIRÓ

Por su parte, Giró ha elogiado la capacidad de Jordi Pujol de entender "el campo de fuerzas" que existen en Catalunya y aprovecharlas para crecer.

Ha definido el expresidente en tres atributos --liderazgo, carisma e inteligencia-- y ha asegurado literalmente que gobernó como "un verdadero jefe de Estado".

"Él supo construir sobre una base emocional e identitaria un estado instrumental para alcanzar los objetivos compartidos. Y me dirán, con razón, que no construyó un estado, pero les responderé que sí que lo es. No es un estado soberano, pero construyó un estado con los ladrillos que tenía a su alcance en ese momento", ha defendido.

Por ello, ha considerado que merece la pena recuperar la visión de Pujol de las cosas en un momento político "de incertidumbre, confusión y desorientación" después de todo lo que ha vivido Catalunya.