Las pymes aportaron el 66% del empleo en Catalunya en 2022 y el 60% del valor añadido, según Pimec

(I-D) Xavier Comerma (Banco Sabadell), Antoni Cañete (Pimec), Pol Gibert (Conselleria De Empresa Y Trabajo) Y Oriol Amat (Observatori De La Pime). - EUROPA PRESS

Sitúa la productividad media por trabajador en 77.407 euros anuales

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las pymes catalanas aportaron el 66,2% de la ocupación en Catalunya en 2023 y el 60,4% del valor añadido bruto (VAB), según el Anuari de la Pime Catalana realizado por Pimec.

Lo ha presentado este miércoles el presidente del Observatori de la Pime de Catalunya, Oriol Amat, en un acto en el que también han participado el secretario general de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Pol Gibert; el presidente de Pimec, Antoni Cañete, y el director territorial de Catalunya de Banco Sabadell, Xavier Comerma.

Amat ha lamentado que tanto el porcentaje de ocupación como el VAB de las pymes se ha reducido respecto al año anterior y ha señalado que es un fenómeno que ocurre en otros países del entorno y que se debe a que a medida que las empresas grandes crecen, recogen una mayor parte de la economía.

Por otro lado, ha explicado que la productividad media por ocupado se situó en 2023 en 77.407 euros anuales, aunque las pymes tienen una productividad por ocupado de 70.555 euros y las grandes empresas, de 90.841 euros.

"A medida que una empresa aumenta de dimensión genera más productividad por ocupado", ha dicho, y ha añadido que es necesario que las compañías sean lo más grandes posible, ya que generan más riqueza.

En todo caso, la productividad se redujo un 2% en 2023, con un mayor impacto en las empresas grandes (-5,5%) que en las pymes (-0,7%), por el incremento de los ocupados en los sectores de servicios y construcción y una reducción en la industria.

Cañete ha explicado que los datos de 2023 --el informe recoge las últimas cuentas publicadas de las empresas catalanas-- permiten ver con mayor seguridad lo que pasó en 2024 y lo que pasará en 2025, ya que los datos anteriores estaban afectados por la pandemia.

"Demuestran que la pyme continúa siendo un actor dominante e imprescindible en la estructura productiva del país", ha dicho el presidente de la patronal.

REDUCCIÓN DE JORNADA

Preguntado por el fracaso de la propuesta de reducción de jornada, Cañete ha señalado que Pimec "no es que esté en contra de la reducción de la jornada laboral, pero sería necesario hablar de cómo se gestiona el tiempo de trabajo".

Ha lamentado que la propuesta del Gobierno tenía un impacto importante en las pymes que incluso provocaba que "no se podía hacer realidad".

Por otro lado, ha dicho que si los cambios que puede haber en el control horario se basan solo en las sanciones, es un error "de dirección" y se ha mostrado abierto a hablar de este y otros temas siempre que, en sus palabras, se entre en el fondo de las cosas.

GIBERT Y COMERMA

Gibert ha celebrado que Pimec publique el informe, ya que es necesaria "información fiable y realista para saber hacia donde orientar políticas públicas".

Ha recordado que el Govern ha iniciado diferentes planes para mejorar la competitividad de la economía catalana y que la voluntad es impulsar la internacionalización de las pymes catalanas "independientemente de la guerra comercial".

Comerma, por su parte, ha puesto en valor el papel de la banca para acelerar las inversiones de las empresas, algo que ha dicho que se ve especialmente en las pymes y "las necesidades reales del colectivo".

Ha recordado que 2023 fue un "año bueno", ya que se redujo la inflación y se bajaron los tipos de interés, lo que permitió mejorar las condiciones de financiación, que impactaron en los márgenes y mejoraron las cuentas de resultados.