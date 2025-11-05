Qida cierra una ronda de 37 millones liderada por Quadrille Capital, Sabadell Asabys y Cofides

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
Qida ha cerrado una ronda de financiación de 37 millones de euros liderada por Quadrille Capital y co-liderada por Sabadell Asabys, lo que permite al banco aumentar su posición en el accionariado, y Cofides, a través del Fondo Impacto Social, informa en un comunicado.
Además, se da entrada al fondo estadounidense Endeavor Catalyst y al Institut Català de Finances (ICF), y los inversores actuales Kibo Ventures, Creas y Ship2B han aumentado su inversión.
El capital obtenido se destinará a la expansión orgánica e inorgánica con el objetivo de atender a más de 100.000 personas, así como el desarrollo de nuevos productos potenciando la inteligencia artificial y herramientas que permitan un modelo de atención preventivo, proactivo e integrado.
Además, se fortalecerá la plantilla de la empresa, con "incorporaciones clave" como el hasta ahora CPO de Glovo, Daniel Alonso.
El ceo de Qida, Oriol Fuertes, ha señalado que la inversión les permite crecer y "seguir maximizando" el impacto social de la empresa, y ha mostrado su satisfacción por el apoyo de los diferentes fondos.