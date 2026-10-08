Queralt presenta su candidatura para repetir como cabeza de lista de ERC al Senado por Barcelona

Archivo - El senador de ERC Joan Josep Queralt interviene durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Senado,a 15 de enero de 2026, en Madrid (España). El Senado celebra este pleno extraordinario con las comparecencias de Montero y Aagesen centradas - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El senador republicano Joan Josep Queralt ha anunciado que ha presentado su candidatura para repetir como cabeza de lista de ERC al Senado por Barcelona.

Así lo ha explicado este jueves en un mensaje de 'X' recogido por Europa Press, en el que ha destacado que se ha hecho una labor muy positiva en la Cámara alta "a pesar de los obstáculos que ha puesto el rodillo de españolismo absolutamente casposo del PP y la calculada informalidad del PSOE que a la hora de cumplir los tratos".

Ha defendido que quiere seguir luchando "por la libertad de Catalunya, por los derechos fundamentales, por la financiación, por tener infraestructuras dignas, una ciencia y una enseñanza al nivel que corresponde".