Quim Torra sobre el exembajador Pedro Morenés: "El ya no está y nosotros estamos aquí. No está mal"

Publicado 25/09/2018 21:18:53 CET

BARCELONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha ironizado este martes sobre el exembajador de España en Estados Unidos Pedro Morenés, con quien tuvo una polémica en el Folklife Festival de Washington y que ya no ejerce el cargo al sustituirlo el nuevo Gobierno socialista: "Por cierto, él ya no está y nosotros estamos aquí. No está mal".

Durante la recepción en la Generalitat a los participantes del festival estadounidense, Torra ha recordado la noche del rifirrafe entre la delegación catalana y Morenés a raíz de los discursos: "Todo aquello y todo lo que le sucede a Catalunya acaba dándome una convicción fuerte y firme de que ganaremos".

"Ganaremos seguro, contra todos los obstáculos; se llamen Morenés o da igual", ha subrayado Torra, convencido de que, si se ganó aquel festival --en el que Catalunya era la cultura invitada--, se ganará el gran reto que Catalunya tiene, ha dicho.

No obstante, ha destacado que hubo una noche que jamás olvidará: "No, no es aquella", ha afirmado con una sonrisa, sino que se ha referido a la noche de su llegada a Washington, cuando se encontró como presidente con un grupo de catalanes representando la cultura popular catalana, lo que considera un momento excepcional.

EL DIRECTOR DEL FESTIVAL

Torra ha agradecido la labor del director del Folklife Smithsonian Museum, Michael Mason, definitivo para la invitación de Catalunya; y éste, presente en la recepción, ha agradecido la oportunidad de conocer a los participantes y colaborar con ellos: "Ha sido una experiencia única; la colaboración, la buena voluntad y la coordinación".

Mason ha añadido que éste es el sentir de su equipo completo, no solamente suyo, y ha reivindicado: "Todos tenemos derecho a perseguir la vida, la libertad y la felicidad", parafraseando al expresidente americano Thomas Jefferson.

LAURA BORRÀS

En la recepción ha hablado además la consellera de Cultura, Laura Borràs, que ha destacado que la riqueza de la cultura popular catalana se pudo ver en Washington, ha defendido que allí tendría que haber estado el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y ha dicho: "Se vivió más de una agresión que nos unió a todos".

También han participado la acordeonista Alidé Sans, el artesano Joan Farré y una portavoz del 'esbart' Ciutat Comtal Teresa Agustí, quienes han destacado el "compromiso y humanidad" que se respiraba en el festival.