Quim Torra sobre el Tech Spirit Barcelona: "Cuando el país necesita que todos estén, todos están"

Publicado 23/02/2020 16:04:05 CET

Las autoridades brindan "por una semana mágica" con los organizadores

BARCELONA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha destacado la unidad con la que instituciones y empresas del sector digital han trabajado para hacer posible el Tech Spirit Barcelona en sustitución del Four Years From Now (4YFN), tras la cancelación del Mobile World Congress (MWC): "Cuando el país necesita que todos estén, todos están".

"Revolucionarios y revolucionarios digitales, emprendedores de este país: muchas gracias por volver a estar aquí", ha dicho Torra en un discurso durante el Mobile Networking Lunch en el Mercat de la Boqueria en Barcelona, acto inaugural del Tech Spirit al que también han asistido la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, y el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni.

Torra ha subrayado la solidez del frente institucional y empresarial que han hecho posible este evento, y ha dicho que "las muestras de unidad" que han dado estos días son para él un orgullo como presidente.

Ha destacado que hayan sido emprendedores y empresas quienes lo hayan impulsado: "Celebro que vaya de abajo a arriba, es la clave de todo. Era necesario que esta semana continuara con más actividades y fuerza que nunca".

ESPÍRITU "DE IR HACIA ADELANTE"

Para Torra, el Barcelona Tech Spirit representa "este espíritu que es de cultura, de libertad, de talento, de ir hacia adelante" de la ciudad, y que encarnan espacios como la Boqueria o como el Liceu, también en La Rambla --que después de quemarse consiguió volver a hacer de Catalunya capital operística internacional, ha dicho--.

"No es en vano que por tercer año consecutivo el Financial Times designe Catalunya como la región del sur de Europa con más interés para invertir, ni que por noveno año consecutivo Catalunya vuelva a aumentar sus exportaciones", ha destacado.

Ha recordado que las TIC aportan 15.000 millones de euros al PIB catalán, y que en Catalunya más de 115.000 personas trabajan en este sector, datos que "demuestran la potencia del sector tecnológico catalán".

Se ha mostrado seguro de que la cifra de asistentes a la Barcelona Tech Spirit, que terminará el jueves 27 de febrero, superará las previsiones de los organizadores, que esperan unos 5.000 visitantes: "Os deseo que esta semana sea llena de éxitos y oportunidades".

Al terminar los discursos, las autoridades asistentes han brindado junto al presidente de Barcelona Tech City, Miquel Vicente, y al consejero delegado de la Mobile World Capital Barcelona (MWCapital), Carlos Grau, quien ha exclamado: "¡Por una semana mágica!".