El quinto quinto premio (61.366) reparte sendas series en Barcelona y L'Hospitalet

Un hombre mete las bolas con los premios en el bombo de la lotería durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid - Eduardo Parra - Europa Press
Publicado: lunes, 22 diciembre 2025 12:03
   BARCELONA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El número 61.366, agraciado con otro de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad y dotado con 60.000 euros a la serie, ha repartido una serie en Barcelona y otra en L'Hospitalet de Llobregat.

   El número, el quinto de los quintos premios, fue cantado a las 11.48 horas en el sexto alambre de la sexta tabla y ha repartido una serie en la administración 287 de Barcelona y otra en la 19 de L'Hospitalet de Llobregat.

   Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

