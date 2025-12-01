Las radios y TV catalanas dedican menos del 2% de la emisión a la discapacidad, según el CAC

Archivo - Sede del CAC en una foto de archivo. - CAC - Archivo

BARCELONA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un informe elaborado por el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha detectado que los medios audiovisuales principales de Catalunya dedican entre el 0,1% y el 1,8% del tiempo total de emisión a la discapacidad.

Pese a esta presencia "exigua", que se mantiene anclada en esta situación desde hace más de una década, se percibe una mejora cualitativa, informa el CAC en un comunicado de este lunes.

En algunos medios, especialmente los públicos, se hace un tratamiento "respetuoso, reivindicativo y en clave divulgativa" y, aunque de forma tímida, se incluye a personas con discapacidad como colaboradores de algunos programas.

"PRESENCIA ÍNFIMA"

La vicepresidenta del CAC, Laura Pinyol, ha defendido la inclusión y representación de las personas con discapacidad, superando "esta presencia ínfima en los medios audiovisuales, donde aún son muy testimoniales, cuando en su conjunto representan el 8,5% de la población en Catalunya".

"Además, hace falta señalar que la presencia de las mujeres sufre una doble invisibilidad cuando se trata de una persona con discapacidad y, en cambio, se refuerza el estereotipo que son las responsables de los cuidados y la atención a la dependencia, porque, en este tipo de noticias, solo se recogen mujeres cuidadoras", ha añadido.

EL INFORME

El informe del CAC, bajo el nombre 'El abordaje de la discapacidad en los contenidos audiovisuales: ¿una mirada inclusiva?', consiste en una recopilación de datos de una muestra estadística de contenidos emitidos entre enero y septiembre de 2025 en 8 prestadores lineales --TV3, 33, SX3, Esport3, TVE Catalunya, Betevé, Catalunya Ràdio y RAC1-- y la plataforma 3Cat.

El CAC advierte la presencia "residual" de los contenidos sobre discapacidad en los medios lineales, que se sitúa por debajo del 1% en la mayoría de radios y televisiones analizadas.

Los contenidos son habitualmente noticias en los informativos respectivos; también, aunque menos, la presencia de colaboradores en pantalla, y aunque de forma "muy puntual", programas específicamente dedicados, como el 'Cup of TEA' de Betevé, dedicada al trastorno de espectro autista (TEA).

"Hace falta felicitarlos por estas apuestas, que son resultado, sin duda, de decisiones sensibles y respetuosas de los medios públicos para incluir esta perspectiva en su programación", ha señalado Pinyol.

DATOS POR MEDIO

La presencia de los contenidos por discapacidad en los medios lineales es del 1,8% del tiempo total de la programación, en el caso de Betevé; del 0,7% en TVE Catalunya; del 0,5% en TV3; del 0,3% en 22 y Esport3; del 0,2% en Catalunya Ràdio, y del 0,1% en RAC1 y SX3.

En el caso de la plataforma 3Cat, medida por número de títulos sobre discapacidad sin contar informativos, el resultado se sitúa en el 0,7%.

DISTINTOS ENFOQUES

El informe también analiza los informativos para a ver su tratamiento cuantitativo (no superando el 1% de tiempo de emisión en todos los casos excepto en Betevé, con el 1,1%) y cualitativo, con un tratamiento "respetuoso y reivindicativo" compartido.

El enfoque varía según el medio: TV3 pone el acento en la discriminación y la vulnerabilidad (31,3%), y complementa esta mirada con informaciones de visibilización positiva (25,3%), mientras en Betevé predomina la representación inclusiva a través de proyectos culturales y deportivos (36,2%).

TVE Catalunya se centra en acciones sociales y actividades culturales (35.9%); Catalunya Ràdio orienta la cobertura a la investigación científica (30,6%) y las iniciativas sanitarias y económicas (29%), y RAC1 se focaliza en las propuestas políticas y legislativas (55,1%) y en la visibilización en el ámbito deportivo (19,2%).