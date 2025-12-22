Raphael y Mika se incorporan al cartel del festival Les Nits de Barcelona

Archivo - El cantante Raphael durante su actuación en la Maestranza, a 15 de septiembre de 2023, en Sevilla - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Festival Les Nits Occident, que se celebrará en julio en los jardines del Palau de Pedralbes de Barcelona, ha incorporado a su cartel a Raphael y Mika, informa este lunes la promotora Grup Clipper's en un comunicado.

Mika actuará el 2 de julio y Raphael presentando su espectáculo 'Raphaelísimo' lo hará el 9 de julio, y las entradas para ambos conciertos ya se encuentran a la venta.

Se han incorporado a un cartel liderado por Sting, Diana Krall, Taburete, Las Migas, Rosario, Vanesa Martín y Judit Neddermann, entre otros.