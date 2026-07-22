Raúl Moreno defiende que los resultados de Martínez Bravo han sido "excelentes"

El nuevo conseller de Derechos Sociales e Inclusión, Raúl Moreno - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo conseller de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Raúl Moreno, ha defendido el trabajo llevado a cabo por su predecesora en el cargo, Mònica Martínez Bravo, y ha dicho que sus resultados al frente del Departament han sido "excelentes".

Lo ha dicho en el pleno del Parlament este miércoles, en respuesta a una pregunta de la diputada de Junts Enatu Domingo, que ha reclamado un cambio "radical y profundo" en el ámbito de derechos sociales.

Moreno ha rechazado la lectura "negativa" de la diputada de Junts y ha reivindicado la acción del Govern en este tiempo en el que, dice, se ha retomado la construcción de residencias públicas después de 15 años, se ha llegado un acuerdo para la equiparación salarial de los sectores sociales y se ha puesto en marcha el Pla Cura para reducir las listas de espera de dependencia.

Además, ha remarcado que este ha sido el "primer Govern" que ha abordado la reforma de la antigua Dgaia y se han abierto temas que, afirma, estaban enquistados.

"Estamos absolutamente determinados a poder fortalecer nuestro estado del bienestar. En mi no encontrarán una persona que quiera entrar en una confrontación, sino que en todo caso tendrá la mano tendida para colaborar", ha expresado.

PRIORIDADES DEL GOVERN

Sobre las prioridades de su conselleria ha dicho que serán "las mismas" que las que se establecieron hace dos años al inicio de mandato porque son las correctas.

Así, las ha resumido en 3 líneas de trabajo: acortar las listas de espera de dependencia; crear un sistema de prestaciones ágil, eficaz y "amplio" para el conjunto de la ciudadanía y reducir las desigualdades, especialmente en cuanto a la pobreza infantil.