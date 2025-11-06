Reabierta la C-17 en Mollet (Barcelona), que registra 2 kilómetros de colas por las lluvias

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La C-17 en Mollet del Vallès (Barcelona) se ha reabierto este jueves cerca de las 10.30 horas después de que estuviera cortada durante aproximadamente una hora por las lluvias intensas, y la circulación se va recuperando pero con 2 kilómetros de retenciones.

Según informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, la vía ha estado cortada entre los puntos kilométricos 11 y 12, y las retenciones se registran en dirección a la capital catalana.

Por otro lado, la circulación también se ha normalizado en la AP-7 y en la C-58 en la zona del Vallès (Barcelona), así como el resto de accesos a la capital.