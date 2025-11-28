Reabierta la C-59 en Caldes de Montbui (Barcelona) tras más de 2 horas de corte por el incendio

Fábrica de reciclaje de Caldes de Montbui (Barcelona) donde se ha producido un incendio este viernes - KIKE RINCON

BARCELONA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La C-59 en Caldes de Montbui (Barcelona) ha sido reabierta este viernes sobre las 10.27 horas tras cerca de 2 horas y 30 minutos de corte a raíz del incendio en una empresa de reciclaje de la localidad barcelonesa que ha dejado a tres heridos graves.

Según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, la vía se ha cortado este viernes sobre las 7.57 horas por un fuego producido sobre las 7.12 horas.

Los Bombers de la Generalitat han dado por controlado el incendio de industria este viernes sobre las 9.03 horas, al cual han desplazado hasta 17 dotaciones del cuerpo.