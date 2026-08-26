Reabierta la AP-7 en Mont-roig del Camp (Tarragona) tras retirarse los camiones accidentados

Accidente entre dos camiones en Mont-roig del Camp (Tarragona) - SCT
TARRAGONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -
La autopista AP-7 ha quedado reabierta este miércoles cerca del mediodía tras cortarse por la mañana para retirar dos camiones que sufrieron el martes un accidente en Mont-roig del Camp, dirección Tarragona, ha informado el Servei Català de Tránsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.
El accidente se produjo sobre las 17.35 horas del martes y uno de los camiones quedó fuera de la vía, mientras que otro quedó cruzado y la carga, de tomates, esparcida por la autopista.
A pesar de la reapertura, se mantienen 8 kilómetros de lentitud.