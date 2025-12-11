Reabierta la GI-550 entre Arbúcies y Sant Hilari Sacalm (Girona) tras el corte por accidente

GIRONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La GI-550 entre Arbúcies y Sant Hilari Sacalm (Girona) ha reabierto a la circulación en ambos sentidos este jueves sobre las 9.31 horas tras el corte por accidente que ha obligado a cortar la vía sobre las 7.12 horas, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El accidente se ha producido tras el choque de dos turismos, por el que uno de los vehículos ha quedado volcado y con una persona atrapada en el interior, y los Bombers de la Generalitat han hecho las maniobras de excarcelación para liberarla, ha informado el cuerpo en otro mensaje en 'X'.

Los Bombers se han desplazado con 4 dotaciones hasta el lugar de los hechos y que el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a la persona herida.