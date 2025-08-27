Reabierta la Ronda de Dalt de Barcelona en Via Júlia tras estar cortada por un accidente

BARCELONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informado de que la Ronda de Dalt de Barcelona vuelve a estar abierta en la Via Júlia en sentido Llobregat después de que estuviera cortada desde aproximadamente las 07.30 horas de este miércoles a causa de un accidente.

En un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, el SCT explica que sigue habiendo lentitud en la circulación y paradas desde el Nus de la Trinitat hasta la Vall d'Hebron.

Por otro lado, afirma que la situación está normalizada de la Vall d'Hebron a la Via Júlia en sentido Besòs.