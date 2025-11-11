Recuperada la R4 de Rodalies entre Torre Baró y la Sagrera (Barcelona) tras el corte

Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La R4 de Rodalies entre Torre Baró y la Sagrera (Barcelona) ha recuperado el servicio este martes sobre las 8.04 horas tras el corte provocado a las 7.18 horas.

El motivo de la interrupción se debía a una incidencia técnica en la infraestructura en la estación de Bifurcació Vilanova (Barcelona), ha informado Adif en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

La afectación ha obligado a los trenes de la R1 de Rodalies a desviarse por Paseo de Gràcia y durante cerca de una hora no han parado en las estaciones de Arc de Triomf ni de Plaza Catalunya (Barcelona).