Recuperada la tensión en la R4 entre Santa Margarida i Els Monjos y Vilafranca (Barcelona)

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tensión en el tramo de la R4 de Rodalies entre Santa Margarida i Els Monjos y Vilafranca del Penedès (Barcelona), que ha obligado a cortar el servicio sobre las 7.49 horas de este jueves, se ha recuperado alrededor las 8.15 horas.

Fuentes de Renfe han informado a Europa Press que la circulación se ha retomado sobre las 8.21 horas en un incidente que ha dejado atrapados a 80 pasajeros en un convoy parado entre ambas estaciones.

A raíz del incidente, Protecció Civil había activado la prealerta del plan Ferrocat.