La red 5G de Telefónica alcanza el 95% de la población catalana y los 701 municipios conectados

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La red 5G de Telefónica ha alcanzado el 95% de la población catalana y los 701 municipios conectados, informa en un comunicado este martes.

Estas cifras se engloban en el total de 5.700 municipios españoles donde ofrece cobertura 5G, y en los que vive el 94% de la población.

En total ha desplegado nodos en 5.000 municipios españoles, en las dos principales bandas en las que opera el 5G en España: la de 3.500 MHz y la de 700 MHz.

Además, Telefónica cuenta con nodos de 5G+ en 3.000 municipios, mil más que en marzo de este año, por lo que estos nodos han crecido "exponencialmente".

La empresa ha asegurado que este despliegue "convierte la actual red móvil 5G en España de Telefónica en la más relevante del país".