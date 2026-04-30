Regularización Ya instala mesas en Barcelona para asesorar a inmigrantes sobre el proceso

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El movimiento Regularización Ya ha instalado este jueves en la Plaça Sant Jaume, en el centro de Barcelona, varias mesas para asesorar legalmente a personas inmigrantes sobre el proceso de regularización extraordinaria aprobado por el Gobierno y que está ya en marcha.

Se han reunido unas 100 personas, según datos de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que más allá de ayudar en, por ejemplo, la obtención de citas para obtener el certificado de vulnerabilidad, han protestado contra las "trabas" que creen que las administraciones están poniendo al proceso.

Señalan que se deben acelerar, desde los consulados, la obtención del certificado de ausencia de antecedentes penales en orígen, para evitar que las personas que quieran atenerse al proceso puedan hacerlo.