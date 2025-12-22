La remodelación del edificio Asta del Puerto de Barcelona recibe 4 millones de los fondos Feder

Imagen virtual del edificio Asta tras la rehabilitación. - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La remodelación del edificio Asta del Puerto de Barcelona ha recibido cuatro millones de euros del programa plurirregional Feder de España 2021-2027, que está cofinanciado por la Unión Europea, informa el enclave en un comunicado este lunes.

La remodelación del edificio se inició en 2021 y engloba el edificio principal y el anexo, destinado a la policía portuaria, con el objetivo de mejorar las condiciones funcionales del complejo.

El proyecto tiene un presupuesto de 18 millones de euros, y los fondos Feder recibidos cubren el 43% de los costes elegibles dentro del programa.

Los fondos recibidos se incluyen en el objetivo de reducción del consumo energético en la Administración General del Estado, que está orientado a las rehabilitaciones energéticas en inmuebles y rehabilitaciones existentes.

La remodelación del edificio Asta aborda "todos los aspectos de eficiencia energética del edificio, incluyendo nuevas fachadas, cierres y aislamientos".