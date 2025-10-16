Renfe establece un plan alternativo por las obras entre Figueres y Portbou (Girona)

Archivo - Estación de tren de Rodalies, en una imagen de archivo. - RODALIES - Archivo

GIRONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera con 1.026 circulaciones y más de 56.400 plazas desde el fin de semana del 12 y 13 de abril y varios fines de semana no consecutivos por las obras para renovar la catenaria entre Figueres y Portbou (Girona), informa en un comunicado este jueves.

Las próximas afectaciones programadas son los fines de semana del 18 y 19 de octubre y posteriormente del 1 y 2, 8 y 9, 15 y 16 y 22 y 23 de noviembre.

Renfe dispone de 10 buses el sábado y de 12 el domingo, que realizan hasta 114 circulaciones por fin de semana, combinando un servicio directo por carretera entre Figueres y Portbou, con otras que realizarán paradas en las estaciones intermedias de Vilajuïga, Llançà y Colera.