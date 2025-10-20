Renfe finaliza las obras del nuevo párking de la estación de Llinars del Vallès (Barcelona)

Párking de la estación de Rodalies de Llinars del Vallès (Barcelona). - RENFE

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha finalizado las obras del nuevo aparcamiento de la estación de Llinars del Vallès (Barcelona), informa en un comunicado conjunto con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat este lunes.

Las obras han contado con un presupuesto de 3,5 millones de euros y han consistido en el asfaltado del párking, que cuenta con 93 plazas, de las que tres están reservadas para personas con movilidad reducida, y se ha renovado la iluminación para mejorar la seguridad de los usuarios.

Además, se ha disgregado el camino del párking, de forma que se han generado dos carriles sin interferir en la zona de estacionamiento.