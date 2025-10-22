Renfe organiza una jornada de puertas abiertas para visitar el taller de Vilanova (Barcelona)

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha organizado una jornada de puertas abiertas el próximo domingo 26 de octubre en la base de mantenimiento de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), así como en otros siete talleres que la compañía tiene en Catalunya, informa en un comunicado este miércoles.

El objetivo de esta iniciativa, enmarcada en el Día del Tren (28 de octubre), es acercar a la sociedad el trabajo que Renfe Ingeniería y Mantenimiento desarrolla para garantizar que los trenes circulen "con la máxima fiabilidad, seguridad y confort", a la vez que se visualiza la labor de sus profesionales.

Durante la visita, los asistentes podrán recorrer sus instalaciones, observar los procesos de revisión y reparación, así como conocer las últimas tecnologías que Renfe está incorporando para mejorar los procesos de mantenimiento y facilitar la detección anticipada de incidencias.

Asimismo, podrán conocer el plan de transformación que ha puesto en marcha Renfe, cuya inversión histórica global supera los 1.000 millones de euros.

De éstos, 310 millones se destinarán a Catalunya para proyectos que ya se encuentran en fase de ejecución, proyecto o estudio y, concretamente en la base de mantenimiento de Vilanova, la inversión será de 19,9 millones de euros.