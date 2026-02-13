Archivo - Renfe refuerza con 50.000 plazas adicionales el servicio de Rodalies por el Carnaval de Sitges - RENFE - Archivo

BARCELONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Renfe reforzará el servicio de Rodalies con cerca de 50.000 plazas adicionales en los trenes de la línea R2 Sur con motivo del Carnaval de Sitges 2026, que se celebra desde este jueves y hasta el miércoles 18 de febrero, informa en un comunicado este viernes.

Los refuerzos se concentrarán especialmente en las jornadas de mayor movilidad, el sábado 14 y el miércoles 18 de febrero, cuando se prevén los desplazamientos más numerosos para asistir a los principales actos del Carnaval.

La compañía ha puesto el foco en la línea R2 Sur, que enlaza Barcelona con Sitges, de modo que, durante la celebración de las fiestas de Carnaval en este municipio del Garraf, se añadirán plazas entre el 14 y el 18 de febrero de 2026.