Renfe renueva dos de las cuatro escaleras mecánicas de la estación de plaza Catalunya (Barcelona)

Renfe renueva las dos primera escaleras mecánicas de la estación de plaza Catalunya (Barcelona)

BARCELONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha puesto en funcionamiento dos de las cuatro escaleras mecánicas de la estación de plaza Catalunya de Rodalies en Barcelona --una de subida y otra de bajada--, en una primera fase del proceso de reparación integral de estos equipamientos, cumpliendo así con la previsión de tenerlas en servicio antes de 2026.

La actuación se está realizando en dos etapas para minimizar las afectaciones a los usuarios en una de las estaciones más transitadas de la red de Rodalies de Catalunya, informa la compañía en un comunicado este martes.

Una vez en funcionamiento las dos primeras escaleras, Renfe iniciará en el mes de enero la segunda fase, actuando sobre las otras dos escalas restantes.

Los trabajos se enmarcan en el contrato de mantenimiento y mejora de ascensores y escaleras mecánicas que la compañía formalizó en febrero con la empresa TKE Elevadores España SLU, con una dotación global de 8,5 millones de euros en Catalunya.

De ellos, 4,5 millones se destinan a trabajos de mantenimiento correctivo y modernización de cerca de 90 ascensores y más de 40 escaleras mecánicas en diferentes estaciones de la red de Cercanías, para mejorar la accesibilidad y confort de los usuarios.