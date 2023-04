Renfe replica a Fernàndez que ya tiene capacidad para Rodalies en Lleida pero depende de un acuerdo

LLEIDA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha replicado este domingo al conseller de Territorio de la Generalitat, Juli Fernández, que tiene "capacidad técnica y de recursos inmediata para dar el servicio de Rodalies de Lleida" pero depende de un acuerdo.

"Simplemente se necesita que haya un acuerdo económico entre Renfe y la Generalitat", han añadido fuentes de la compañía ferroviaria el mismo día en que Fernàndez ha dicho que les ha ofrecido pagar para que doblen las frecuencias en Lleida.

Renfe ha añadido que, como empresa pública, debe "cumplir rigurosamente con el marco de la Igae", la Intervención General de la Administración del Estado.

Las mismas fuentes han constatado que "a falta de cierre de 2022, la Generalitat debe 156,6 millones de euros a Renfe por los servicios de Rodalies. Se necesita ya un Contrato Programa que solucione este problema".

JULI FERNÀNDEZ

En una entrevista de 'La Vanguardia', al planteársele que el Govern es titular del servicio pero no usa sus competencias, ha respondido: "Podría parecer que yo no quiero que pase nada, pero he ofrecido a Renfe pagarles para que doblen las frecuencias en Lleida y hagan lo que hará Ferrocarrils a partir del 2025. No sucede".

"¿Qué interés tiene Renfe? ¿No quiere dar a la ciudadanía un mejor servicio?", ha añadido el conseller.