Renfe, transporte oficial de La Setmana del Llibre en Català

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Rodalies y La Setmana del Llibre en Català han firmado un acuerdo de colaboración para ser el transporte oficial de la 43 edición del evento, que se celebra del 19 al 28 de septiembre en el paseo Lluís Companys de Barcelona, informa Renfe en un comunicado este miércoles.

La iniciativa tiene el doble objetivo de fomentar el uso del transporte público para acceder a la feria y destaca el compromiso compartido con la cultura y la sostenibilidad.

El sábado 27 de septiembre a las 11 horas, la feria acogerá una sesión dedicada a la sostenibilidad a partir del libro 'Canvi global. Crisi ecosocial i perspectives de futur' para abordar los retos del actual modelo económico y social.