Una representación teatral visita 12 bibliotecas formar a niños catalanes sobre emergencias

GIRONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil y la Conselleria de Cultura de la Generalitat han impulsado la representación teatral 'Les aventures del Risquet' que visitará unas 12 bibliotecas para formar a niños catalanes sobre emergencias, con consejos de seguridad y autoprotección.
En un comunicado, el Govern ha explicado que este miércoles, en la biblioteca Carles Rahola de Girona, ha sido la tercera de una docena de sesiones de 50 minutos que se realizarán en bibliotecas públicas de toda Catalunya.
Se trata de cuatro pequeñas historias protagonizadas por una marioneta, Risquet, acompañada de dos actores que interpretan diferentes personajes y recrean escenarios; además se han creado y adaptado canciones que ilustran consejos de seguridad.